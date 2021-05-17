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    Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес прямая трансляция 17.05.2021, смотреть онлайн

    Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес: онлайн-трансляция матча начнется в 04:30

    Футбол MLS
    В 04:30 начнётся прямая трансляция матча «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сиэтл Саундерс»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелес» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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