«Сиэтл Саундерс»
«Сиэтл Саундерс» в минувшем сезоне был в шаге от завоевания титула. Команда
В текущем сезоне «жители залива» после пяти туров идут во главе турнирной таблицы Западной конференции, набрав в них 13 очков, выиграв четыре поединка при одном мировом исходе.
Единственная потеря очков в этом чемпионате состоялась еще во втором туре, где они расписали мировую со своим предстоящим противником на его поле, сыграв вничью со счетом 1:1.
После этого «Сиэтл» разгромил в родных стенах «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0), а также на выезде справились с «Портлендом» (2:1) и «Сан-Хосе» (1:0) в минувшем игровом дне.
«Лос-Анджелес»
ФК «Лос-Анджелес» минувший регулярный сезон завершил на седьмой строке в Западной конференции, выиграв девять встреч при восьми фиаско и пяти ничьих.
Эта позиция позволила коллективу пробиться в плей-офф, где он завершил выступление на первой же стадии игр на вылет, проиграв как раз «Сиэтлу» на его территории со счетом 1:3.
В текущем первенстве «золотисто-черные» провели четыре встречи, набрав в них всего пять баллов и идут на 12 месте на Западе. Начали они компанию с домашней победы над «Остином» со счетом 2:0.
После чего поделили очки со
За последние пять очных игр трижды побеждал «Сиэтл», один раз выиграл «Лос-Анджелес» и одну встречу коллективы свели вничью.
Прогноз и ставка на «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сиэтл Саундерс» предлагают — 2.40.
На викторию ФК «Лос-Анджелес» дают — 3.01, ничья оценена — в 3.36.
Как правило, в очных противостояниях этих клубов забивают обе команды, а так как игра пройдет на поле «Сиэтла» рекомендуем поставить на такой исход — 1Х + обе забьют.