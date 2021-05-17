В ночь с 16 на 17 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Сиэтл Саундерс» на своем поле сыграет с ФК «Лос-Анджелес». Встреча начнется в 04:30 по мск. «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» в минувшем сезоне был в шаге от завоевания титула. Команда добралась до финала плей-офф , но там проиграла «Коламбус Крю» со счетом 0:3.

В текущем сезоне «жители залива» после пяти туров идут во главе турнирной таблицы Западной конференции, набрав в них 13 очков, выиграв четыре поединка при одном мировом исходе.

Единственная потеря очков в этом чемпионате состоялась еще во втором туре, где они расписали мировую со своим предстоящим противником на его поле, сыграв вничью со счетом 1:1.

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После этого «Сиэтл» разгромил в родных стенах «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0), а также на выезде справились с «Портлендом» (2:1) и «Сан-Хосе» (1:0) в минувшем игровом дне.

«Лос-Анджелес»

ФК «Лос-Анджелес» минувший регулярный сезон завершил на седьмой строке в Западной конференции, выиграв девять встреч при восьми фиаско и пяти ничьих.

Эта позиция позволила коллективу пробиться в плей-офф, где он завершил выступление на первой же стадии игр на вылет, проиграв как раз «Сиэтлу» на его территории со счетом 1:3.

В текущем первенстве «золотисто-черные» провели четыре встречи, набрав в них всего пять баллов и идут на 12 месте на Западе. Начали они компанию с домашней победы над «Остином» со счетом 2:0.

После чего поделили очки со своим предстоящим противником дома (1:1) в гостях с «Хьюстон Динамо» (1:1). В своем последнем проведенном поединке коллектив в дерби уступил «галактикос» со счетом 1:2.

За последние пять очных игр трижды побеждал «Сиэтл», один раз выиграл «Лос-Анджелес» и одну встречу коллективы свели вничью.

Прогноз и ставка на «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сиэтл Саундерс» предлагают — 2.40.

На викторию ФК «Лос-Анджелес» дают — 3.01, ничья оценена — в 3.36.

Как правило, в очных противостояниях этих клубов забивают обе команды, а так как игра пройдет на поле «Сиэтла» рекомендуем поставить на такой исход — 1Х + обе забьют.