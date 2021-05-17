Глава Немецкого футбольного союза, сравнивший своего заместителя с нацистским судьей, подал в отставку

Глава Немецкого футбольного союза (DFB)ушел в отставку со своего поста, сообщает пресс-служба организации.

Причиной этого стали его скандальные высказывания во время заседания исполнительного комитета DFB, прошедшего 23 апреля.

Келлер во время выступления сравнил вице-президента DFB Райнера Коха, который ранее работал футбольным арбитром, с нацистским судьей Роландом Фрейслером.

Впоследствии он неоднократно извинился за свою несдержанность, однако Кох извинения своего начальника не принял, сообщает Deutsche Welle. Отставки функционера потребовали региональные и земельные ассоциации.

«Я принимаю ответственность за свою оплошность, допущенную на заседании исполнительного комитета 23 апреля. Я освобождаю свой пост для столь необходимого для DFB нового начала», — прокомментировал ситуацию Келлер.

Келлер стал первым главой Немецкого футбольного союза, который предстал перед внутренним спортивным судом организации, его решение ожидается в ближайшие дни.

Преемник 64-летнего Келлера будет избран на досрочном съезде DFB. До тех пор руководить союзом будут Кох и Петер Петерс.

Роланд Фрейслер — участник Ванзейской конференции 1942 года. Он был одним из нацистов, ответственных за организацию Холокоста. Он стал председателем Народного судебной палаты, где вынес около 2 600 смертных приговоров противникам нацистского режима.