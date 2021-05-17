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    Глава Немецкого футбольного союза, сравнивший своего заместителя с нацистским судьей, подал в отставку

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    Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Фритц Келлер ушел в отставку со своего поста, сообщает пресс-служба организации.

    Фритц Келлер
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    Фритц Келлер

    Причиной этого стали его скандальные высказывания во время заседания исполнительного комитета DFB, прошедшего 23 апреля.

    Келлер во время выступления сравнил вице-президента DFB Райнера Коха, который ранее работал футбольным арбитром, с нацистским судьей Роландом Фрейслером.

    Впоследствии он неоднократно извинился за свою несдержанность, однако Кох извинения своего начальника не принял, сообщает Deutsche Welle. Отставки функционера потребовали региональные и земельные ассоциации.

    «Я принимаю ответственность за свою оплошность, допущенную на заседании исполнительного комитета 23 апреля. Я освобождаю свой пост для столь необходимого для DFB нового начала», — прокомментировал ситуацию Келлер.

    Келлер стал первым главой Немецкого футбольного союза, который предстал перед внутренним спортивным судом организации, его решение ожидается в ближайшие дни.

    Преемник 64-летнего Келлера будет избран на досрочном съезде DFB. До тех пор руководить союзом будут Кох и Петер Петерс.

    Роланд Фрейслер — участник Ванзейской конференции 1942 года. Он был одним из нацистов, ответственных за организацию Холокоста. Он стал председателем Народного судебной палаты, где вынес около 2 600 смертных приговоров противникам нацистского режима.

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