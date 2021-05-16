Луис Суарес: Я сыграю на чемпионате мира в Катаре, а затем покину сборную

Нападающий мадридскогосообщил, что планирует завершить карьеру в сборную Уругвая после ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

«Я хочу иметь возможность сыграть на чемпионате мира в Катаре, а затем покинуть сборную. Во-первых, из-за возраста, а во-вторых, из-за молодых игроков, которым нужно открыть дорогу в сборную. Они должны получить шанс.

Когда приходит время, человеку приходится принимать непростые решения, несмотря на то, как сложно они ему даются. Но я работал над этим долгое время», — цитирует Суареса Marca.

Напомним, Суарес выступает за сборную Уругвая с 2007 года. За это время 34-летний форвард провел 116 поединков, в которых забил 63 гола. Вместе с национальной командой Суарес доходил до полуфинала ЧМ-2010, а также становился обладателем Кубка Америки в 2011 году.