ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Крылья Советов»Лучшая лига мира. Рекорды «Крыльев», скандалы «Оренбурга» и спасение «Томи»
  • 08:36
    • Оливейра нокаутировал Чендлера и стал новым чемпионом UFC в легком весе
  • 07:00
    • Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон» на старте плей-офф НХЛ
  • 00:21
    • Источник: Зидан сообщил игрокам «Реала», что покинет клуб
  • 23:49
    • «Рома» обыграла «Лацио», лишив команду Индзаги шансов на ЛЧ
  • 21:23
    • «Ювентус» победил «Интер» и вернулся в зону Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Луис Суарес: Я сыграю на чемпионате мира в Катаре, а затем покину сборную

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Атлетико ЧМ-2022 Сборная Уругвая Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес сообщил, что планирует завершить карьеру в сборную Уругвая после ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

    Луис Суарес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Суарес

    «Я хочу иметь возможность сыграть на чемпионате мира в Катаре, а затем покинуть сборную. Во-первых, из-за возраста, а во-вторых, из-за молодых игроков, которым нужно открыть дорогу в сборную. Они должны получить шанс.

    Когда приходит время, человеку приходится принимать непростые решения, несмотря на то, как сложно они ему даются. Но я работал над этим долгое время», — цитирует Суареса Marca.

    Напомним, Суарес выступает за сборную Уругвая с 2007 года. За это время 34-летний форвард провел 116 поединков, в которых забил 63 гола. Вместе с национальной командой Суарес доходил до полуфинала ЧМ-2010, а также становился обладателем Кубка Америки в 2011 году.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испортит ли «Ахмат» Тедеско прощание со «Спартаком»?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Рубин» победит в результативном поединке?
  • «Рубин» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Лишит ли «Динамо» армейцев еврокубков?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.24
  • Экспресс дня 17 мая
  • Завтра в 22:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Жирона — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Портленд — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры