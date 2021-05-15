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    Кержаков: «Томь» сейчас в режиме ожидания. Команда на 100% заслуживает быть в ФНЛ

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    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков выразил надежду, что томская команда останется в Футбольной национальной лиге.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    Томичи по итогам сезона с 41 очком расположились на 18-й строчке, которая не является спасительной. Однако лидирующий в южной зоне Олимп-Первенства ПФЛ «Кубань-Холдинг» не подавал документы на лицензирование в ФНЛ.

    Если клубы, заработавшие по спортивному принципу право играть в ФНЛ по итогам ПФЛ или вылетевшие из РПЛ не пройдут лицензирование, то вылетевшие клубы второго по силе дивизиона смогут остаться в нем на следующий сезон.

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    • «Я считаю, что мы сделали практически всё, что могли. То, что в весенней части чемпионата спустя 16 игр мы находимся где-то в восьмёрке — это и отображает настоящую силу команды. Так получилось, что нам чуть-чуть не хватило. Не будем отматывать назад, мы понимаем, где нам чего не хватило.

    Сейчас мы находимся в режиме ожидания, мы первые в этой очереди. Я надеюсь и уверен, что футбол благодарит тех, кто отдаёт себя полностью игре.

    Команда "Томь" весной сделала всё для того, чтобы остаться в ФНЛ, и я считаю, она на 100% заслуживает здесь быть. Да, возможно, это не слишком спортивный принцип, но по-спортивному, начиная с зимы, мы 100% заслуживаем этого.

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    • Если подытожить, хочу сказать огромное спасибо всем за то, что здесь я почувствовал, что такое настоящий профессиональный футбол, почувствовал, что такое любовь болельщиков ко мне как к тренеру, и за самоотдачу ребят, которые приняли и поняли, что мы от них просим.

    К сожалению, футбол состоит не только из одного отрезка: в первом мы были действительно отвратительны. Спасибо вам большое», — приводит слова Кержакова пресс-служба ФНЛ.

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