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    Кержаков объявил об уходе из «Томи»

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    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков во время пресс-конференции после матча с «Нижним Новгородом» (1:1) объявил об уходе из томского клуба.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Я принял решение ещё после игры с "Енисеем", объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду.

    Хочу лишь сказать огромное спасибо и слова благодарности болельщикам. Именно болельщики, их поведение на трибунах, поддержка в последних матчах — это главная оценка для нас и нашей работы.

    То, как их стало больше, как они горячо поддерживали — ребята это чувствовали. Я чувствовал всегда поддержку в городе, начиная с весны, слышал слова благодарности, они всегда были взаимны.

    Хочется сказать огромное спасибо Сергею Анатольевичу Жвачкину за то, что доверил мне принять команду. Это был мой первый опыт в большом профессиональном футболе.

    Я считаю, что можно оценить себя в большей степени после сборов. Когда ты проводишь сборы и бросаешься с головой, когда команда, к сожалению, находилась на последнем месте, и очень мало кто верил тогда, что мы сможем до конца бороться.

    Но самое главное, я благодарен ребятам, я сейчас это сказал им в раздевалке. Я почувствовал, что такое настоящая команда. У меня было время сравнить до и после.

    После сборов — это была настоящая команда, настоящий коллектив единомышленников, который будет всегда отдаваться игре, всегда будут переживать за результат, всегда будут делать максимум того, чтобы достичь желаемого результата», — приводит слова Кержакова пресс-служба ФНЛ.

    Ранее определился список команд Футбольной национальной лиги, которые оказались в зоне вылета из турнира по итогам сезона-2020/2021. Одним из них стала «Томь», набравшая 41 очко.

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