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    Гогниев: «Алания» заслужила попадания в стыки, дайте нам сыграть их

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    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев после матча со «СКА-Хабаровском» (2:1) попросил руководство российского футбола дать команде возможность сыграть в стыковых матчах за право участвовать в Премьер-Лиге.

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    «Хочу прежде всего поблагодарить большую группу наших болельщиков, которые сюда приехали и нас поддержали. Это очень вдохновляет.

    Если оценивать год в целом, считаю, мы заслужили попадания в стыковые матчи. Заняли четвёртое место и по спортивному принципу должны их сыграть. Не знаю, как разрешится ситуация, но моя команда заслуживает этого.

    Я считаю, что спорт всегда должен быть выше всех этих вещей. Поэтому хочу попросить людей, которые могут повлиять на эту ситуацию, дать нам сыграть две игры с командой Премьер-Лиги.

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    • Что будет дальше — это уже решение вышестоящих инстанций, но спортивный принцип должен быть, и мы заслужили это!

    Моим ребятам неважно, достроенный у нас стадион или недостроенный. Им важен футбол. Если отнять у них эту возможность, это будет неправильно.

    Ребята весь год на жилах провели. Дайте людям возможность проявить себя на уровне РПЛ! Дайте нам показать футбол на уровне РПЛ. Дайте нам понять, насколько мы соответствуем уровню РПЛ.

    Хочется попросить именно об этом. Да, есть какие-то денежные вопросы, материальные ценности, но прежде всего — это спортивный принцип, и мы заняли четвёртое место! Дайте нам возможность сыграть стыковые матчи!

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    Пока что команда не будет отпущена в отпуск. Ребята ни в чём не виноваты, они заслужили этого. Что касается строительства стадиона и так далее, пусть потом кулуарно решают.

    Но дайте нам сыграть в футбол! Мы год ради этого пыхтели и не спали ночами. И сейчас эту возможность у нас отнять?» — приводит слова Гогниева официальный сайт «Алании».

    Напомним, ранее состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение не удовлетворять апелляции «Оренбурга» и «Алании» по невыдаче лицензии РФС I, дающей право выступать в Российской Премьер-Лиге.

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