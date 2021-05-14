11 клубов РПЛ получили лицензию УЕФА

По итогам заседаний комиссии было рассмотрено 47 комплектов документов (заявки) от клубов (на участие в УЕФА, РПЛ и/или ФНЛ) и приняты следующие решения.
Лицензию УЕФА получили 11 клубов Российской Премьер-Лиги из 16 находящихся в чемпионате на данный момент, и все, кто претендует на участие в еврокубках в следующем сезоне, сообщает пресс-служба РФС.
Лицензии РФС/УЕФА выданы футбольным клубам:
1. «Зенит» (Санкт-Петербург) — лицензия УЕФА и РФС I
2. «Спартак-Москва» — лицензия УЕФА и РФС I
3. «Локомотив» (Москва) — лицензия УЕФА и РФС I
4. «Рубин» (Казань) — лицензия УЕФА и РФС I
5. «Сочи» — лицензия УЕФА и РФС I
6. ЦСКА (Москва) — лицензия УЕФА и РФС I
7. «Динамо-Москва» — лицензия УЕФА и РФС I
8. «Ростов» — лицензия УЕФА и РФС I
9. «Краснодар» — лицензия УЕФА и РФС I
10. «Ахмат» (Грозный) — лицензия УЕФА и РФС I
11. «Крылья Советов» (Самара) — лицензия УЕФА и РФС I
12. «Химки» — лицензия РФС I
13. «Урал» (Екатеринбург) — лицензия РФС I
14. «Арсенал» (Тула) — лицензия РФС I
15. «Ротор» (Волгоград) — лицензия РФС I
16. «Уфа» — лицензия РФС I.