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    11 клубов РПЛ получили лицензию УЕФА

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    Российский футбольный союз провёл заседание комиссии по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации по рассмотрению заявок клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ на получение лицензии РФС для участия в соревнованиях УЕФА, Премьер-Лиге (РПЛ) или Первом дивизионе (ФНЛ) в спортивном сезоне-2021/2022.

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    По итогам заседаний комиссии было рассмотрено 47 комплектов документов (заявки) от клубов (на участие в УЕФА, РПЛ и/или ФНЛ) и приняты следующие решения.

    Лицензию УЕФА получили 11 клубов Российской Премьер-Лиги из 16 находящихся в чемпионате на данный момент, и все, кто претендует на участие в еврокубках в следующем сезоне, сообщает пресс-служба РФС.

    Лицензии РФС/УЕФА выданы футбольным клубам:

    1. «Зенит» (Санкт-Петербург) — лицензия УЕФА и РФС I
    2. «Спартак-Москва» — лицензия УЕФА и РФС I
    3. «Локомотив» (Москва) — лицензия УЕФА и РФС I
    4. «Рубин» (Казань) — лицензия УЕФА и РФС I
    5. «Сочи» — лицензия УЕФА и РФС I
    6. ЦСКА (Москва) — лицензия УЕФА и РФС I
    7. «Динамо-Москва» — лицензия УЕФА и РФС I
    8. «Ростов» — лицензия УЕФА и РФС I
    9. «Краснодар» — лицензия УЕФА и РФС I
    10. «Ахмат» (Грозный) — лицензия УЕФА и РФС I
    11. «Крылья Советов» (Самара) — лицензия УЕФА и РФС I
    12. «Химки» — лицензия РФС I
    13. «Урал» (Екатеринбург) — лицензия РФС I
    14. «Арсенал» (Тула) — лицензия РФС I
    15. «Ротор» (Волгоград) — лицензия РФС I
    16. «Уфа» — лицензия РФС I.

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