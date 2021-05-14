11 клубов РПЛ получили лицензию УЕФА

Российский футбольный союз провёл заседание комиссии по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации по рассмотрению заявок клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ на получение лицензии РФС для участия в соревнованиях УЕФА, Премьер-Лиге (РПЛ) или Первом дивизионе (ФНЛ) в спортивном сезоне-2021/2022.

По итогам заседаний комиссии было рассмотрено 47 комплектов документов (заявки) от клубов (на участие в УЕФА, РПЛ и/или ФНЛ) и приняты следующие решения.

Лицензию УЕФА получили 11 клубов Российской Премьер-Лиги из 16 находящихся в чемпионате на данный момент, и все, кто претендует на участие в еврокубках в следующем сезоне, сообщает пресс-служба РФС.

Лицензии РФС/УЕФА выданы футбольным клубам:

1. «Зенит» (Санкт-Петербург) — лицензия УЕФА и РФС I

2. «Спартак-Москва» — лицензия УЕФА и РФС I

3. «Локомотив» (Москва) — лицензия УЕФА и РФС I

4. «Рубин» (Казань) — лицензия УЕФА и РФС I

5. «Сочи» — лицензия УЕФА и РФС I

6. ЦСКА (Москва) — лицензия УЕФА и РФС I

7. «Динамо-Москва» — лицензия УЕФА и РФС I

8. «Ростов» — лицензия УЕФА и РФС I

9. «Краснодар» — лицензия УЕФА и РФС I

10. «Ахмат» (Грозный) — лицензия УЕФА и РФС I

11. «Крылья Советов» (Самара) — лицензия УЕФА и РФС I

12. «Химки» — лицензия РФС I

13. «Урал» (Екатеринбург) — лицензия РФС I

14. «Арсенал» (Тула) — лицензия РФС I

15. «Ротор» (Волгоград) — лицензия РФС I

16. «Уфа» — лицензия РФС I.