«Сассуоло» — «Ювентус»: счет матча 1:3, обзор голов

Туринскийв выездном матче 36-го тура итальянской Серии А одержал победу над— 3:1.

В составе «старой синьоры» голы забили Адриен Рабьо (28 минута), Криштиану Роналду (45) и Пауло Дибала (66).

У хозяев отличился Джакомо Распадори (59).

43-летний голкипер «Юве» Джанлуиджи Буффон стал самым возрастным вратарем, отразившим пенальти в Серии А, когда на 16-й минуте не позволил забить Доменико Берарди.

Для Роналду забитый мяч стал 100-м в футболке туринского клуба. Ранее отметку в 100 голов он преодолел в «Манчестер Юнайтед» (118), «Реале» (450) и сборной Португалии (103).

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Ювентус 1:3 Голы: 0:1 Адриен Рабьо (28'), 0:2 Криштиану Роналду (45'), 1:2 Джакомо Распадори (59'), 1:3 Пауло Дибала (66') Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Йереми Тольян (Влад Кирикеш, 56'), Джанмарко Феррари, Гиоргос Кирьякопулос (Рожерио, 76'), Жереми Бога (Филип Джуричич, 77'), Педро Обьянг (Максим Лопес, 56'), Хамед Траоре (Грегоре Дефрель, 56'), Доменико Берарди, Мануэль Локателли, Джакомо Распадори Ювентус: Джанлуиджи Буффон, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Артур (Родриго Бентанкур, 61'), Федерико Кьеза (Хуан Куадрадо, 81'), Адриен Рабьо, Деян Кулушевски, Криштиану Роналду, Пауло Дибала (Уэстон Маккенни, 81') Предупреждения: Марлон (18'), Данило (24'), Федерико Кьеза (33')

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает пятое место (72 очка), а «Сассуоло» — восьмое (56 очков).

«Аталанта» в домашнем матче 36-го тура переиграла «Беневенто» — 2:0.

На 22-й минуте счет открыл Луис Мурьель, которого на свидание с вратарем вывел Руслан Малиновский. Марио Пашалич с передачи Дувана Сапаты удвоил преимущество «Аталанты» на 67-й минуте.

Российский полузащитник бергамцев Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 67-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Беневенто 2:0 Голы: 1:0 Луис Мурьель (22'), 2:0 Марио Пашалич (67') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Хосе Луис Паломино, Робин Гозенс (Берат Джимсити, 59'), Кристиан Ромеро, Ханс Хатебур, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Йосип Иличич, 59'), Маттео Пессина (Марио Пашалич, 59'), Луис Мурьель (Алексей Миранчук, 66'), Дуван Сапата (Сэм Ламмерс, 89') Беневенто: Лоренцо Монтипо, Лука Кальдирола, Алессандро Туйя, Камил Глик, Николас Виола (Артур Ионицэ, 58'), Брайан Дабо (Андрес Тельо, 85'), Риккардо Импрота, Перпарим Хетемай (Фабио Депаоли, 73'), Federico Barba (Гаэтано Летиция, 73'), Адольфо Гайч (Джанлука Капрари, 58'), Джанлука Лападула Предупреждения: Алессандро Туйя (40'), Мартен де Рон (51'), Federico Barba (56'), Артур Ионицэ (60'), Лука Кальдирола (80'), Йосип Иличич (81'), Лука Кальдирола (82')

«Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице (75 очков), а «Беневенто» — 18-е (31 очко).

«Милан» в выездном матче 36-го тура разгромил «Торино» — 7:0.

Голы за миланскую команду забили Браим Диас (50), Франк Кессье (26), успешно реализовавший пенальти, Тео Эрнандес (19 и 62), оформивший дубль в этой встрече, и Анте Ребич (67, 72, 79), на счету которого хет-трик.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Милан 0:7 Голы: 0:1 Тео Эрнандес (19'), 0:2 Франк Кессье (пенальти) (26'), 0:3 Браим Диас (50'), 0:4 Тео Эрнандес (62'), 0:5 Анте Ребич (67'), 0:6 Анте Ребич (72'), 0:7 Анте Ребич (79') Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Лянцо, Алессандро Буонджорно, Даньеле Базелли (Симоне Верди, 56'), Рикардо Родригес (Кристиан Даниэль Ансальди, 56'), Уилфрид Синго, Роландо Мандрагора, Кароль Линетти (Томас Ринкон, 56'), Симоне Дзадза, Федерико Бонаццоли Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Тео Эрнандес (Диогу Далот, 69'), Фикайо Томори, Симон Кьер, Исмаэль Беннасер (Суалихо Мейте, 46'), Самуэль Кастильехо, Хакан Чалханоглу (Рафаэл Леау, 69'), Браим Диас (Раде Крунич, 63'), Франк Кессье, Анте Ребич (Марио Манджукич, 80') Предупреждения: Исмаэль Беннасер (41'), Даньеле Базелли (44'), Кароль Линетти (48')

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице (75 очков), а «Торино» — 16-е (35 очков).

Другие результаты:

«Болонья» — «Дженоа» — 0:2

«Интер» — «Рома» — 3:1

«Лацио» — «Парма» — 1:0

«Сампдория» — «Специя» — 2:2