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    Мане: Это худший сезон в моей карьере

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    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что считает нынешний сезон худшим в своей карьере.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    «Это худший сезон в моей карьере. Я должен это признать. Если вы спросите меня, в чём дело, я буду изо всех сил стараться дать вам ответ. Лично я не знаю. Я всегда старался быть позитивным, независимо от того, идут ли дела хорошо или плохо. Я все время сомневаюсь в себе. Я даже прошел тест, чтобы взглянуть на своё тело. Я ем правильную пищу или все изменилось?

    Но результаты тестов показали, что все в порядке. Мне нужно понять, что в жизни бывают взлеты и падения. Я буду продолжать усердно работать и, возможно, со временем эта ситуация пройдет», -приводит слова Мане The Sun.

    «Ливерпуля» идет шестом в турнирной таблице АПЛ и рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон.

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