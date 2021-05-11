Кержаков признан лучшим тренером ФНЛ в апреле

Главный тренер «Томи»стал лучшим тренером апреля по версии ФНЛ.

«В апреле "Томь" набрала 10 очков, обыграв в гостях "Балтику". И хотя решение главной задачи перед заключительным матчем (сегодня отставание сибиряков от 16-й строчки составляет уже 2 очка) по-прежнему неочевидно, заслуга Кержакова в том, что его команда, что называется "в игре", очевидна. Поэтому сегодня мы поздравляем его с титулом тренер месяца», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

В голосовании болельщиков на сайте ФНЛ Кержаков занял лишь третье место. За него проголосовали 9,8% процента фанатов. Первое место занял наставник «Алании» Спартак Гогниев.

«Томь» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 41 матче.