Вильярреал — Сельта: смотреть онлайн трансляцию 09.05.2021

В 19:30 начнётся прямая трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Сельта» — «Вильярреал» 0:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вильярреал» — «Сельта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

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Матч между командами «Вильярреал» и «Сельта» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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