9 мая в рамках 35-го тура испанской Примеры «Вильярреал» в родных стенах сразится с «Сельтой». Стартовый свисток к данному поединку прозвучит в 19:30 по мск. «Вильярреал» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» за четыре тура до финиша чемпионата идет на шестой строке в турнирной таблице, находясь на расстоянии семи баллов от восьмой строки, не дающей билет в еврокубки.

Накануне «подводники» добились исторического достижения, выйдя в финал Лиги Европы , победив в 2-матчевом противостоянии лондонский «Арсенал», выиграв дома 2:1 и сыграв ничью 1:1 в гостях.

В своей последней проведенной игре чемпионата «желтая субмарина» на своей арене минимально переиграла «Хетафе» со счетом 1:0, что стало их пятой викторией за восемь последних матчей, а остальные три встречи она проиграла.

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На своем поле в последнее время «Вильярреал» выступает не совсем уверенно, потерпев четыре поражения в шести предыдущих поединках. А победить смог всего трижды за 12 последних матчей.

«Сельта»

«Сельта» перед стартом данного тура занимает десятое место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 44 очка и уже решила свою задачу на сезон .

В минувшем туре первенства клуб из Виго у себя дома принимал «Леванте» и победила со счетом 2:0, забив оба гола после перерыва. Это была вторая подряд победа для коллектива в чемпионате.

Перед этим у «небесно-голубых» была 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой они дважды уступили в результативных встречах с разницей в один матч и раз сыграли вничью.

За последний восемь выездных игр первенства «Сельта» добыла всего лишь две виктории, трижды сыграла вничью и столько же раз потерпела фиаско.

В первом круге «Вильярреал» разгромили «Сельту» на ее арене со счетом 4:0, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми выигрышами — 1:3 и 1:0.

Прогноз и ставка на «Вильярреал» — «Сельта»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вильярреала» — 2.04, победа «Сельты» — 4.02, ничья — 3.62.

К данному поединку «подводники» подходят в отличном настроении и вполне могут обыграть соперника, утратившего уже мотивацию. Наш прогноз и ставка — П1.