«Вильярреал»
«Вильярреал» за четыре тура до финиша чемпионата идет на шестой строке в турнирной таблице, находясь на расстоянии семи баллов от восьмой строки, не дающей билет в еврокубки.
Накануне «подводники» добились исторического достижения,
В своей последней проведенной игре чемпионата «желтая субмарина» на своей арене минимально переиграла «Хетафе» со счетом 1:0, что стало их пятой викторией за восемь последних матчей, а остальные три встречи она проиграла.
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На своем поле в последнее время «Вильярреал» выступает не совсем уверенно, потерпев четыре поражения в шести предыдущих поединках. А победить смог всего трижды за 12 последних матчей.
«Сельта»
«Сельта» перед стартом данного тура занимает десятое место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 44 очка и уже
В минувшем туре первенства клуб из Виго у себя дома принимал «Леванте» и победила со счетом 2:0, забив оба гола после перерыва. Это была вторая подряд победа для коллектива в чемпионате.
Перед этим у «небесно-голубых» была 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой они дважды уступили в результативных встречах с разницей в один матч и раз сыграли вничью.
За последний восемь выездных игр первенства «Сельта» добыла всего лишь две виктории, трижды сыграла вничью и столько же раз потерпела фиаско.
В первом круге «Вильярреал» разгромили «Сельту» на ее арене со счетом 4:0, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми выигрышами — 1:3 и 1:0.
Прогноз и ставка на «Вильярреал» — «Сельта»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вильярреала» — 2.04, победа «Сельты» — 4.02, ничья — 3.62.
К данному поединку «подводники» подходят в отличном настроении и вполне могут обыграть соперника, утратившего уже мотивацию. Наш прогноз и ставка — П1.