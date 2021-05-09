Семин: Миранчук дает все основания, чтобы играть в стартовом составе «Аталанты»

Бывший главный тренер «Локомотива»оценил игру полузащитника «Аталанты»в матче 35-го тура Серии А с

Россиянин вышел на замену во втором тайме и на третьей добавленной минуте забил гол. «Аталанта» победила со счетом 5:2 и вернулась на 2-е место в таблице.

«Миранчук вышел на замену, как обычно забил, сделал подарок в честь такого большого праздника.

Мы должны понимать, что там громадная конкуренция, но Леша дает все основания для того, чтобы играть в стартовом составе. Но почему он не выходит в старте, я не знаю.

Форма перед Евро? Когда Миранчук приедет в сборную — ее оценит Черчесов», — сказал Семин изданию Sport24.