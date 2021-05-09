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    Семин: Миранчук дает все основания, чтобы играть в стартовом составе «Аталанты»

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 35-го тура Серии А с «Пармой».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Россиянин вышел на замену во втором тайме и на третьей добавленной минуте забил гол. «Аталанта» победила со счетом 5:2 и вернулась на 2-е место в таблице.

    «Миранчук вышел на замену, как обычно забил, сделал подарок в честь такого большого праздника.

    Мы должны понимать, что там громадная конкуренция, но Леша дает все основания для того, чтобы играть в стартовом составе. Но почему он не выходит в старте, я не знаю.

    Форма перед Евро? Когда Миранчук приедет в сборную — ее оценит Черчесов», — сказал Семин изданию Sport24.

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