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    «Барселона» назвала заявление УЕФА по клубам Суперлиги «неприемлемым»

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    Руководство «Барселоны» осталось недовольно заявлением УЕФА о мерах по реинтеграции клубов европейской Суперлиги и намерено в субботу, 8 мая, выпустить ответное заявление, сообщает Mundo Deportivo.

    Жоан Лапорта
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    УЕФА 7 мая официально сообщил о договоренности по реинтеграции 9 из 12 клубов Суперлиги и о наказании для них. «Реал», «Ювентус» и «Барселона» отказались выходить из Суперлиги, решение по ним примут позднее.

    Как отмечает источник, каталонцы считают заявление организации неприемлемым и неуважительным по отношению к клубам, которые ее кормят. По мнению сине-гранатовых, УЕФА играет с огнем.

    В ответном заявлении, которое будет опубликовано 8 мая, «Барселона» объяснит свое решение присоединиться к Суперлиге и подчеркнет, что необходимо провести структурные реформы, направленные на достижение финансовой устойчвости и повышение интереса к футболу с точки зрения шоу.

    Каталонский клуб убежден, что выход из Суперлиги станет исторической ошибкой.

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