«Барселона» назвала заявление УЕФА по клубам Суперлиги «неприемлемым»

УЕФА 7 мая официально сообщил о договоренности по реинтеграции 9 из 12 клубов Суперлиги и о наказании для них. «Реал», «Ювентус» и «Барселона» отказались выходить из Суперлиги, решение по ним примут позднее.
Как отмечает источник, каталонцы считают заявление организации неприемлемым и неуважительным по отношению к клубам, которые ее кормят. По мнению сине-гранатовых, УЕФА играет с огнем.
В ответном заявлении, которое будет опубликовано 8 мая, «Барселона» объяснит свое решение присоединиться к Суперлиге и подчеркнет, что необходимо провести структурные реформы, направленные на достижение финансовой устойчвости и повышение интереса к футболу с точки зрения шоу.
Каталонский клуб убежден, что выход из Суперлиги станет исторической ошибкой.