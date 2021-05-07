УЕФА опубликовал заявление по девяти клубам — участникам Суперлиги

(УЕФА) объявил о мерах по реинтеграции в отношении девяти клубов, которые официально заявили о выходе из

Как сообщает официальный сайт организации, девять из 12 клубов, принимавших участие в проекте так называемой Суперлиги, представили УЕФА «Декларацию о приверженности клубов», которая декларирует позиции клубов и их верность клубным турнирам УЕФА и национальным клубным турнирам.

Под документом подписались «Арсенал», «Милан», «Атлетико», «Челси», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Они должны прекратить свое участие в компании, созданной для функционирования Суперлиги. В качестве жеста доброй воли клубы пожертвуют 15 миллионов евро на развитие детского, юношеского и массового футбола в Европе.

Кроме того, из суммы за их участие в турнирах УЕФА в следующем сезоне будет удержано пять процентов.

За участие в несанкционированном соревновании клуб должен будет заплатить 100 миллионов евро штрафа, за нарушение других обязательств в указанной декларации — 50 миллионов.

При этом три клуба не достигли договоренности с УЕФА: «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Эти клубы ранее заявляли, что остаются приверженными проекту Суперлиги.

Ранее в СМИ сообщалось, что их могут отлучить от еврокубков на два года.