«Рома» объявила о назначении Моуринью главным тренером со следующего сезона

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
Моуринью начнет работу в «Роме» со следующего сезона.
Контракт португальского специалиста с римлянами рассчитан до июня 2024 года.
Ранее во вторник, 4 мая, «Рома» объявила, что Фонсека покинет команду по окончании текущего сезона.
Напомним, Моуринью в марте был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».
Моуринью с 2008 по 2010 год возглавлял миланский «Интер», который под его руководством дважды стал чемпионом Италии и выиграл Лигу чемпионов.
🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝— AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021
L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B