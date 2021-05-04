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    «Рома» объявила о назначении Моуринью главным тренером со следующего сезона

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    Жозе Моуринью заменит Паулу Фонсеку на посту главного тренера «Ромы», сообщается на официальном сайте римского клуба.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    Моуринью начнет работу в «Роме» со следующего сезона.

    Контракт португальского специалиста с римлянами рассчитан до июня 2024 года.

    Ранее во вторник, 4 мая, «Рома» объявила, что Фонсека покинет команду по окончании текущего сезона.

    Напомним, Моуринью в марте был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».

    Моуринью с 2008 по 2010 год возглавлял миланский «Интер», который под его руководством дважды стал чемпионом Италии и выиграл Лигу чемпионов.

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