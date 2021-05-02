«Эвертон» — «Астон Вилла»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче на 13-й минуте открыл нападающий гостей Олли Уоткинса. Хозяева ответили голом Доминика Калверт-Льюина, который на 19-й минуте головой замкнул подачу с углового.
В концовке матча гости снова вышли вперед, точный удар на 80-й минуте на счету полузащитника Анвара Эль-Гази.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Эвертон — Астон Вилла 1:2
Голы: 0:1 Олли Уоткинс (13'), 1:1 Доминик Калверт-Льюин (19'), 1:2 Анвар Эль-Гази (80') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Лука Динь, Бен Годфри, Шеймус Коулман, Аллан, Ришарлисон, Гилфи Сигурдссон (Джошуа Кинг, 82'), Алекс Айуоби (Бернард, 76'), Андре Гомеш (Фабиан Делф, 70'), Доминик Калверт-Льюин Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Бертран Траоре (Джейкоб Рэмси, 88'), Росс Баркли, Анвар Эль-Гази (Кинан Дэвис, 90'), Олли Уоткинс Предупреждения: Дуглас Луис (41'), Анвар Эль-Гази (90')
«Астон Вилла» набрала 48 очков, и поднялась на 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» сохранил 8-ю строчку, имея в активе 52 очка.