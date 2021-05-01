Ротор — Ахмат прямая трансляция 01.05.2021, смотреть онлайн

В 14:00 начнётся прямая трансляция матчав РПЛ.

Последний матч между собой: «Ахмат» — «Ротор» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Ахмат»).

Календарь и таблица РПЛ

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ротор» — «Ахмат» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72.

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Матч между командами «Ротор» и «Ахмат» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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