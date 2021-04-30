Срок дисквалификации президента «Лацио» увеличен до 12 месяцев

(FIGC) отклонил жалобуна дисквалификацию президента клуба

Ранее функционер был отстранен от футбольной деятельности на семь месяцев за нарушение коронавирусного протокола.

Новым решением суд увеличил срок дисквалификации Лотито до 12 месяцев, частично удовлетворив жалобу федеральной прокуратуры.

Два представителя медицинского штаба «Лацио» Иво Пульчини и Фабио Родиа получили годичную дисквалификацию. Штраф римского клуба был увеличен со 150 до 200 тысяч евро.

Напомним, что «Лацио» наказан за то, что осенью 2020 года скрыл информацию о положительных результатах тестов на коронавирус, не изолировав игроков.