Немецкий футбольный союз подтвердил переговоры с Фликом

Главный тренер «Баварии»может возглавить сборную Германии, сообщил представитель Немецкого футбольного союза (DFB) .

Ранее в организации заявляли, что не хотят общаться с тренером, который находится на контракте с «Баварией».

27 апреля стало известно, что немец покинет клуб в конце сезона, ему на смену в мюнхенском клубе придет Юлиан Нагельсманн, работающий в «Лейпциге».

«Известно, что Ханси Флик пользуется большой признательностью в DFB. Мы можем подтвердить, что на этом фоне мы теперь будем вести переговоры с ним и ответственными лицами Баварии», — приводит SID заявление DFB.

Флик был назначен главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии, обладателями Кубка и Суперкубка страны, выиграли Лигу чемпионов, а также одержали победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Нынешний главный тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет команду после чемпионата Европы-2020.