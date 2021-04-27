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    Немецкий футбольный союз подтвердил переговоры с Фликом

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии, сообщил представитель Немецкого футбольного союза (DFB) .

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    Ранее в организации заявляли, что не хотят общаться с тренером, который находится на контракте с «Баварией».

    27 апреля стало известно, что немец покинет клуб в конце сезона, ему на смену в мюнхенском клубе придет Юлиан Нагельсманн, работающий в «Лейпциге».

    «Известно, что Ханси Флик пользуется большой признательностью в DFB. Мы можем подтвердить, что на этом фоне мы теперь будем вести переговоры с ним и ответственными лицами Баварии», — приводит SID заявление DFB.

    Флик был назначен главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии, обладателями Кубка и Суперкубка страны, выиграли Лигу чемпионов, а также одержали победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

    Нынешний главный тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет команду после чемпионата Европы-2020.

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