«Спартак» — ЦСКА: счет матча 1:0, обзор гола

Московскийодержал домашнюю победу над столичным(1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

На 37-й минуте армейцы остались в меньшинстве. Ахметов не успел к мячу и шипами влетел в Соболева. Александр рухнул на газон и схватился за ногу.

Арбитр Кукуян после просмотра видеоповтора показал игроку ЦСКА прямую красную карточку.

А на 52-й минуте Джордан Ларссон ускорился по правому флангу, легко обыграл Васина, вошёл в штрафную ЦСКА, качнул Дивеева и пробил в нижний угол, поймав Акинфеева на противоходе.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — ЦСКА 1:0 Гол: 1:0 Джордан Ларссон (52') Спартак: Александр Максименко, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Илья Гапонов (Руслан Литвинов, 90'), Айртон Лукас (Наиль Умяров, 67'), Виктор Мозес, Квинси Промес (Йоррит Хендрикс, 90'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Александр Соболев (Эсекьель Понсе, 77'), Джордан Ларссон ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Константин Марадишвили, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев (Наяир Тикнизян, 61'), Чидера Эджук (Илья Шкурин, 82'), Иван Обляков, Хосе Саломон Рондон (Фёдор Чалов, 71') Предупреждения: Алан Дзагоев (53'), Айртон Лукас (62'), Константин Марадишвили (64'), Александр Максименко (88'), Виктор Мозес (90'), Наиль Умяров (90') Удаление: Ильзат Ахметов (37')

Команда Доменико Тедеско идет на третьем месте в таблице РПЛ, набрав 50 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке с 46 очками.

В следующем туре красно-белые 3 мая в Туле сыграют с «Арсеналом», а команда Ивицы Олича двумя днями ранее примет «Уфу».