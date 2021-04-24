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    Гиггза отстранили от работы со сборной Уэльса

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    Легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отстранен от должности главного тренера сборной Уэльса. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации страны.

    Райан Гиггз
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    Райан Гиггз

    В пятницу, 23 апреля, полиция выдвинула в адрес Гиггза обвинения в домашнем насилии, а также в нанесении телесных повреждений и нападении на двух женщин.

    В футбольной ассоциации Уэльса заявили, что они приняли к сведению решение правоохранительных органов о предъявлении обвинений в адрес специалиста. В скором времени организация планирует провести заседание, на котором решит дальнейшую судьбу Гиггза. Сам Райан свою вину отрицает.

    Должность тренера будет занимать помощник Гиггза Роберт Пейдж. Помогать ему будет Альберт Стейвенберг.

    Команда Уэльса выступает в группе А на Евро-2020, ее соперниками будут сборные Италии, Швейцарии и Турции.

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