Биджиев: У «Ротора» серьезные кадровые проблемы

Главный тренер «Ротора»прокомментировал разгромное поражение от(0:6) в 27-м туре РПЛ.

«У нас есть серьезные кадровые проблемы. Вышли на матч с двумя номинальными защитниками. И противостоять такой команде как "Зенит" сложно.

Не надо было бросать играть после первого гола. Мяч был обидный. Надо было продолжить. Прошу прощения у болельщиков. Мы разочарованы. Добавить здесь нечего.

Учитывая, что у нас было всего два защитника, нам нужно было обеспечить надежность в обороне и действовать на контратаках. Такой был план на игру.

Давление на нас было сильным. Но в первом тайме мы справлялись. Но всегда неприятно получить мяч в раздевалку», — передает слова Биджиева Sport24.