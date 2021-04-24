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    Биджиев: У «Ротора» серьезные кадровые проблемы

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    Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (0:6) в 27-м туре РПЛ.

    Хасанби Биджиев
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    Хасанби Биджиев

    «У нас есть серьезные кадровые проблемы. Вышли на матч с двумя номинальными защитниками. И противостоять такой команде как "Зенит" сложно.

    Не надо было бросать играть после первого гола. Мяч был обидный. Надо было продолжить. Прошу прощения у болельщиков. Мы разочарованы. Добавить здесь нечего.

    Учитывая, что у нас было всего два защитника, нам нужно было обеспечить надежность в обороне и действовать на контратаках. Такой был план на игру.

    Давление на нас было сильным. Но в первом тайме мы справлялись. Но всегда неприятно получить мяч в раздевалку», — передает слова Биджиева Sport24.

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