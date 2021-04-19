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    Американский банк JP Morgan подтвердил свое участие в проекте европейской Суперлиги

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    Американский банк JP Morgan будет спонсором европейской Суперлиги.

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    В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

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    • JP Morgan подтвердил свое участие в проекте Суперлиги. Инвестиции банка в новый футбольный турнир составят около шести миллиардов евро.

    Ранее УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги, сообщив, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

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