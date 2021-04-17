«Сассуоло» — «Фиорентина»: счет 3:1, обзор голов

в матче 31 тура Серии А дома победилсо счетом 3:1.

Джакомо Бонавентура забил самый первый гол в матче и вывел «Фиалок» вперед. До 59 минуты гости лидировали, однако за 3 минуты Доменико Берарди перевернул ход поединка, забив дважды.

Точку в игре поставил забитый мяч Максима Лопеса, который отличился на 75 минуте.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Фиорентина 3:1 Голы: 0:1 Джакомо Бонавентура (31'), 1:1 Доменико Берарди (пенальти) (59'), 2:1 Доменико Берарди (пенальти) (62'), 3:1 Максим Лопес (75') Сассуоло: Андреа Консильи, Рожерио (Гиоргос Кирьякопулос, 46'), Мерт Мюльдюр (Марлон, 86'), Влад Кирикеш, Джанмарко Феррари, Жереми Бога, Максим Лопес, Филип Джуричич (Доменико Берарди, 46'), Педро Обьянг, Хамед Траоре (Грегоре Дефрель, 46'), Джакомо Распадори (Мануэль Локателли, 76') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Никола Миленкович, Херман Песселья, Мартин Касерес, Кристиано Бираги (Кристиан Куаме, 83'), Джакомо Бонавентура (Хосе Мария Кальехон, 71'), Гаэтано Кастровилли (Валентин Эйссерик, 71'), Лоренцо Венути (Кевин Малку, 78'), Эрик Пульгар, Франк Рибери, Душан Влахович Предупреждения: Хамед Траоре (13'), Гаэтано Кастровилли (15'), Никола Миленкович (28'), Максим Лопес (45'), Кристиано Бираги (68'), Мерт Мюльдюр (70'), Валентин Эйссерик (81'), Эрик Пульгар (90')

«Сассуоло» с 46 очками занимает 8 место в таблице. «Фиорентина» находится на 15 позиции с 30 баллами на счету.