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    «Сампдория» нанесла поражение «Вероне»

    «Сампдория» — «Верона»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Сампдория Верона Кротоне Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В рамках 31-го тура итальянской Серии А «Сампдория» на своем поле обыграла «Верону» со счетом 3:1.

    Якуб Янкто
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    Якуб Янкто

    Победу генуэзской команде принесли Якуб Янкто (46 минута), Маноло Габбьядини (73, с пенальти) и Мортен Торсби (82).

    У гостей точный удар нанес Дарко Лазович (13).

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Верона 3:1
    Голы: 0:1 Дарко Лазович (13'), 1:1 Якуб Янкто (46'), 2:1 Маноло Габбьядини (пенальти) (73'), 3:1 Мортен Торсби (82') Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Омар Коллей, Майя Йосида, Бартош Берешиньски, Адриен Силва, Валерио Верре (Бальде Кейта, 46'), Якуб Янкто (Лорензо Тонелли, 86'), Мортен Торсби, Миккель Дамсгор (Антонио Кандрева, 46'), Антонино ла Гумина (Маноло Габбьядини, 46') Верона: Марко Сильвестри, Федерико Димарко, Корай Гюнтер (Маттео Ловато, 77'), Павел Давидович, Марко Давиде Фараони, Антонин Барак (Андреа Фавилли, 77'), Дарко Лазович, Eddie Salcedo (Эбрима Колли, 81'), Маттиа Цаканьи (Даниел Беса, 59'), Стефано Стураро (Адриен Тамез, 59'), Кевин Ласанья Предупреждения: Валерио Верре (12'), Марко Давиде Фараони (61'), Адриен Тамез (72'), Павел Давидович (81'), Бальде Кейта (83'), Майя Йосида (85')

    В турнирной таблице Серии А «Сампдория» занимает десятое место (39 очков), а «Верона» — девятое (41 очко).

    В еще одном матче «Удинезе» в гостях одолел «Кротоне» — 2:1.

    Дубль оформил Родриго Де Пауль (41 и 74). Он же получил красную карточку на 90-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кротоне — Удинезе 1:2
    Голы: 0:1 Родриго Де Пауль (41'), 1:1 Simy (пенальти) (68'), 1:2 Родриго Де Пауль (74') Кротоне: Алекс Кордац, Джузеппе Куомо (Эммануэль Ривьер, 83'), Владимир Големич, Коффи Джиджи, Сальваторе Молина, Жуниор Мессьяс, Педру Перейра (Luis Rojas, 46'), Якопо Петриччоне (Лука Чигарини, 78'), Аркадиуш Реца, Адам Уна (Niccolo Zanellato, 78'), Simy Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Кевин Бонифаци, Брам Нуйтинк, Родриго Де Пауль, Уолас (Толгай Али Арслан, 71'), Науэль Молина (Родриго Бекао, 90'), Йенс Ларсен, Роберто Перейра, Стефано Окака Чука, Илия Несторовски (Фернандо Форестьери, 70') Предупреждения: Роберто Перейра (48'), Фернандо Форестьери (90') Удаление: Родриго Де Пауль (90')

    «Удинезе» занимает 11-е место в турнирной таблице (36 очков), а «Кротоне» — 20-е (15 очков).

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