Игнатьев рассказал об интересе со стороны «Шальке»

Защитник московского «Локомотива»зимой мог переехать в Германию.

Россиянин заявил, что его услугами интересовался «Шальке».

«Позвонил человек и сказал, что есть интерес "Шальке": "Не хочешь ли ты помочь?" А я не понял — в чем помочь? Я не видел, на каком месте они.

Я помню: "Шальке", в Лиге чемпионов играли. Хорошо, посмотрю. Ищу наверху таблицы. Нашел. Нет, спасибо», — сказал Игнатьев в интервью «Коммент.Шоу».

«Коммент.Шоу»

«Шальке» занимает последнее место в чемпионате Германии, на 10 очков отставая от 17-го места за шесть туров до конца сезона.