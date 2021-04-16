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    Игнатьев рассказал об интересе со стороны «Шальке»

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    Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев зимой мог переехать в Германию.

    Владислав Игнатьев
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    Владислав Игнатьев

    Россиянин заявил, что его услугами интересовался «Шальке».

    «Позвонил человек и сказал, что есть интерес "Шальке": "Не хочешь ли ты помочь?" А я не понял — в чем помочь? Я не видел, на каком месте они.

    Я помню: "Шальке", в Лиге чемпионов играли. Хорошо, посмотрю. Ищу наверху таблицы. Нашел. Нет, спасибо», — сказал Игнатьев в интервью «Коммент.Шоу».

    «Коммент.Шоу»

    «Шальке» занимает последнее место в чемпионате Германии, на 10 очков отставая от 17-го места за шесть туров до конца сезона.

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