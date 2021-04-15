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    Зидан: Мы оседлали ливерпульский ураган

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    В ответном матче 1/4 финала мадридцы на выезде сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0) и вышли в следующий раунд за счет домашней победы со счетом 3:1.

    «Мы понимали, что придется сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели.

    Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением.

    Знали, что соперник начнет очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально.

    В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится и окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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