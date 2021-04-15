Манчестер Юнайтед — Гранада. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.04.2021)

В 22:00 в 1/4 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака, Аксель Туанзебе, Поль Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Неманья Матич, Эдинсон Кавани, Мэйсон Гринвуд.

«Гранада»: Руи Силва, Димитри Фулкье, Херман Санчес, Карлос Нева, Хесус Вальехо, Максим Гоналон, Дарвин Мачис, Анхель Монторо, Янхель Эррера, Кенеди, Роберто Сольдадо.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Гранада». Коэффициент ставки — 2.10.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Матч между командами «Манчестер Юнайтед» и «Гранада» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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