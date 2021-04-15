«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Гранады» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Интриги больше нет — такой вывод можно сделать после первой игры «Манчестер Юнайтед» с «Гранадой».

На прошлой неделе «красные дьяволы» одержали победу над испанцами со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

«Гранада», безусловно, пыталась, старалась, но это все-таки не тот уровень. «МЮ» выиграл, действуя далеко не на максимуме своих возможностей.

В минувшее воскресенье команда Оле-Гуннара Сульшера провела еще один классный матч. На этот раз «МЮ» взял реванш у «Тоттенхэма» — 3:1. Осенью «шпоры» разорвали «Юнайтед» со счетом 6:1. Ответ получился достойным.

«Гранада»

Для «Гранады» результат первого матча с «МЮ» стал не самым приятным событием в сезоне. Но самое главное, что команда не развалилась в психологическом плане.

На выходных «Гранада» одержала гостевую победу над «Вальядолидом», благодаря чему осталась в таблице Ла Лиги на восьмом месте.

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Ну и заодно «Гранада» прервала серию из четырех поражений.

«Гранада» проиграла в пяти из шести последних матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» букмекеры в этом матче предлагают поставить за 1.50, на ничью за 4.50, а на победу «Гранады» — за 7.40.

«МЮ» в этом сезоне не очень часто напрягается там, где в этом нет явной необходимости. Игра с «Гранадой» — одна из таких. Все уже решено, испанцы не отыграются.

Поэтому матч наверняка получится скучным, без большого количества моментов. И для «Гранады» это шанс снова не проиграть топ-клубу АПЛ с крупным счетом.

Ставка — победа «Гранады» с форой (+1,0) за 2.10.

Все будет зависеть от настроения «Манчестер Юнайтед». Но все же очень сомнительно, что хозяева будут заряжены на крупную победу.