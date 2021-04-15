«Манчестер Юнайтед»
Интриги больше нет — такой вывод можно сделать после первой игры «Манчестер Юнайтед» с «Гранадой».
На прошлой неделе «красные дьяволы» одержали победу над испанцами со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.
«Гранада», безусловно, пыталась, старалась, но это все-таки не тот уровень. «МЮ» выиграл, действуя далеко не на максимуме своих возможностей.
В минувшее воскресенье команда Оле-Гуннара Сульшера провела еще один классный матч. На этот раз «МЮ» взял реванш у «Тоттенхэма» — 3:1. Осенью «шпоры» разорвали «Юнайтед» со счетом 6:1. Ответ получился достойным.
«Гранада»
Для «Гранады» результат первого матча с «МЮ» стал не самым приятным событием в сезоне. Но самое главное, что команда не развалилась в психологическом плане.
На выходных «Гранада» одержала гостевую победу над «Вальядолидом», благодаря чему осталась в таблице Ла Лиги на восьмом месте.
Ну и заодно «Гранада» прервала серию из четырех поражений.
«Гранада» проиграла в пяти из шести последних матчей на выезде.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Юнайтед» букмекеры в этом матче предлагают поставить за 1.50, на ничью за 4.50, а на победу «Гранады» — за 7.40.
«МЮ» в этом сезоне не очень часто напрягается там, где в этом нет явной необходимости. Игра с «Гранадой» — одна из таких. Все уже решено, испанцы не отыграются.
Поэтому матч наверняка получится скучным, без большого количества моментов. И для «Гранады» это шанс снова не проиграть топ-клубу АПЛ с крупным счетом.
Ставка — победа «Гранады» с форой (+1,0) за 2.10.
Все будет зависеть от настроения «Манчестер Юнайтед». Но все же очень сомнительно, что хозяева будут заряжены на крупную победу.