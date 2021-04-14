Почеттино о матче с «Баварией»: Я словно сварился заживо

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»прокомментировал победу над «Баварией» по сумме двух матчей в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«ПСЖ» выиграл в Мюнхене со счетом 3:2, а дома уступил «Баварии» 0:1.

«Мы были предельно сконцентрированы. Был по-настоящему тяжелый матч. Очень рад за своих футболистов, они заслужили больших комплиментов. Выход в полуфинал — изумительное событие для нас всех.

Сложно наслаждаться игрой, когда стоишь у бровки, но я пытаюсь. Каждый раз со стороны кажется, что я сохраняю хладнокровие, но внутри меня все бурлит. Это тот самый адреналин, который все так любят. Сегодня мы увидели фантастический матч.

Когда я сидел дома без работы, именно такого адреналина мне и не хватало. Конечно, я нервничал, речь ведь о главном клубном турнире. Я словно сварился заживо.

Во время игры мы прилагали много усилий для того, чтобы поправить свою расстановку на поле. Чтобы улучшить картину игры, особенно на флангах. На этот раз мы уже не позволили сопернику так часто врываться в наши владения на высокой скорости. Жаль, что сами не забили, но сейчас мы все равно очень рады происходящему», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.