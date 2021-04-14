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    Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 лет

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    Нападающего «Милана» и сборной Швеции Златана Ибрагимовича могут отстранить от футбола на длительный срок за нарушение правил, установленных ФИФА и УЕФА, сообщает Sportbladet.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    С 2018 года 39-летнему форварду принадлежит 10-процентная доля в букмекерской конторе Bethard. Он владеет правами на компанию через фирму Unknown AB, которая полностью принадлежит ему.

    Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболисты не могут участвовать в соревнованиях под их эгидой, если имеют интересы в букмекерских конторах.

    Ибрагимович нарушил данное правило, когда играл в Лиге Европы за «Милан» и вернулся в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022.

    Компания Bethard предлагала ставки на матчи сборной Швеции против Грузии и Косово, в которых принимал участие Ибрагимович. Также на регулярной основе в Bethard можно поставить на игры Серии А.

    В Bethard подтвердили, что Ибрагимович до сих пор владеет долей в компании. О существующем конфликте интересов в Федерации футбола Швеции знают уже несколько лет.

    За нарушение регламента форварда могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч евро и отстранить от любой деятельности, связанной с футболом, на срок до 3 лет.

    ФИФА и УЕФА отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

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