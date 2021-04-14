Ярошик: Не исключаю, что Березуцкий вернется в ЦСКА главным тренером

Бывший футболист ЦСКАотреагировал на уход тренера армейцев

Напомним, «быков» возглавляет бывший наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

«Естественно, не назову это предательством: Василий поедет набираться опыта, вот и все.

Для Березуцкого уход в "Краснодар" — отличный вариант, там он сможет поработать с новыми игроками, поменять атмосферу. Там будет меньше давления, он сможет спокойно заниматься своим делом и идти к цели.

Он вернется оттуда как сильнейший человек и сильнейший специалист. Не исключаю, что через некоторое время он вернется в ЦСКА главным тренером.

Думаю, в армейском клубе ему всегда будут отрыты двери и его там будут ждать», — сказал Ярошик Sport24.

Березуцкий входил в тренерский штаб ЦСКА с августа 2020 года.