«Челси» — «Порту»: счет матча 0:1, обзор гола

В ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионовпроигралв домашнем матче.

Встреча, которая прошла в испанской Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 0:1.

Автором единственного гола встречи стал форвард «драконов» Мехди Тареми, забивший мяч на четвертой компенсированной к основному времени минуте.

Напомним, что первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу клуба Томаса Тухеля, поэтому лондонцы вышли в полуфинал турнира.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Челси — Порту 0:1 Гол: 0:1 Мехди Тареми (90') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт (Хаким Зиеш, 86'), Бен Чилвел, Рис Джеймс, Кай Хаверц (Оливье Жиру, 90') Порту: Агустин Маркесин, Пепе, Заиду Сануси, Вилсон Манафа (Нану, 75'), Шансель Мбемба, Матеус Урибе, Марко Груич (Мехди Тареми, 63'), Сержиу Оливейра (Фабиу Виейра, 84'), Мусса Марега (Evanilson, 75'), Хесус Корона (Луис Диас, 75'), Отавио Предупреждения: Сержиу Оливейра (46'), Хесус Корона (74'), Пепе (82'), Луис Диас (88'), Мехди Тареми (90')

В 1/2 финала «Челси» встретистя с победителем противостояния «Реал» Мадрид — «Ливерпуль».