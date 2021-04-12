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    ЦСКА — Ротор прямая трансляция 12.04.2021, смотреть онлайн

    ЦСКА — Ротор: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

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    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «ЦСКА» — «Ротор» в чемпионате России по футболу.

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    Последний матч между собой: «Ротор» — «ЦСКА» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Ротор». Коэффициент ставки — 2.40.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ЦСКА»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Ротор.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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