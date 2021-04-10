«Монпелье» — «Марсель»: счет матча 3:3, обзор голов

В матче 32-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 3:3.

В составе хозяев отличились Анди Делор и Гаэтан Лаборде, забивший два мяча, включая гол в компенсированное время.

За провансальцев голы на свой счет записали Аркадиуш Милик, Пап Гуи и Лука Перрен.

Отметим, что «Марсель» с 62-й минуты играл в меньшинстве — хорватский защитник Дуйе Чалета-Цар получил красную карточку.

Футбол. Франция. Лига 1 Монпелье — Марсель 3:3 Голы: 1:0 Анди Делорт (1'), 1:1 Аркадиуш Милик (43'), 1:2 Пап Гуй (45'), 2:2 Гаэтан Лаборде (47'), 2:3 Лука Перрен (71'), 3:3 Гаэтан Лаборде (90') Монпелье: Йонас Омлин, Даниэль Конгре, Хилтон, Саломон Самбья (Арно Суке, 79'), Николя Коцца (Михайло Ристич, 86'), Тежи Саванье, Жордан Ферри (Жорис Шотар, 79'), Флоран Молле (Петар Шкулетич, 86'), Анди Делорт, Гаэтан Лаборде, Стефи Мавидиди (Elye Wahi, 79') Марсель: Стив Манданда, Альваро Гонсалес, Леонардо Балерди, Дуйе Чалета-Цар, Бубакар Камара, Димитри Пайет (Микаэль Кюизанс, 82'), Луис Энрике (Лука Перрен, 64'), Пап Гуй, Флорьян Товен (Оливье Нтшан, 89'), Поль Лирола, Аркадиуш Милик (Дарио Бенедетто, 89') Предупреждения: Флоран Молле (8'), Флорьян Товен (40'), Альваро Гонсалес (54'), Жордан Ферри (76') Удаление: Дуйе Чалета-Цар (62')

Марсельцы набрали 49 очков и занимают 6-е место в таблице Лиги 1. «Монпелье» — 7-й (46).

17 апреля «Марсель» примет «Лорьян», «Монпелье» днем ранее сыграет в гостях с «Лиллем».