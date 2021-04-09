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    Карпин: Норманну нравится в «Ростове», но если поступит предложение, будем думать

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном уходе из команды норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Ранее сообщалось, что Норманн может продолжить карьеру в АПЛ или Бундеслиге.

    «Честно говоря, не знаю, конкретно на эту тему с ним не разговаривал. Насколько я знаю, Норманну все нравится в "Ростове", но если поступит хорошее предложение, которое устроит всех, то будем думать.

    Конечно, это станет потерей, но как бывший футболист понимаю игроков, которые стремятся перейти на более высокий уровень — сам был таким же, это нормальное явление. Для этого люди и работают.

    Цена на Норманна? Смотря кто и как ее определяет. Понятно, что по факту сколько заплатят, столько и стоит. Но вот вам ситуация: моя машина тянет на миллион рублей, но за нее предлагают только 500 тысяч, а у меня нужда и отдаю за эту сумму. Или у меня ее нет — ну если дадите миллион, тогда продам. Или появилось два покупателя, каждый готов выложить миллион, — значит, авто может уйти уже за 1,5 миллиона. Хотя это больше вопрос не ко мне, а к руководству клуба», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    Норманн перешел в «Ростов» в начале 2019 года из «Брайтона».

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