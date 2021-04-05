Симеоне: «Атлетико» знал, что с «Севильей» будет трудно

Главный тренерподвел итоги матча Ла Лиги с(0:1).

«Тяжелая игра. Мы знали, что будет трудно. С 30-й минуты мы стали играть лучше, но создали не так много опасных моментов. После перерыва мы еще прибавили, и до середины тайма игра была равной. Потом мы пропустили, а Эрмосо и Корреа упустили голевые моменты.

Мы должны продолжать попытки совершенствоваться, продолжать усердно работать и хорошо готовиться к тому, что нас ожидает. Нам предстоит неделя, когда все игроки будут в нашем распоряжении, хотя несколько не смогут сыграть против "Бетиса" из-за дисквалификаций. Осталось 9 игр, мы должны хорошо подготовиться к этому», — цитирует Симеоне официальный сайт клуба.

«Атлетико» остается на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 66 очков. В активе «Барселоны», которая идет второй, 63 очка. Следом идут «Реал» (62) и «Севилья» (58).