ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» на два очка отстает от зоны ЛЧ«Ливерпуль» вернулся и отправил сигнал «Реалу»
  • 18:29
    • Гол Рондона принес ЦСКА победу над «Тамбовом»
  • 18:08
    • Промес, Соболев и Ларссон сыграют в атаке «Спартака» против «Ростова»
  • 18:01
    • Дубль Кейна не помог «Тоттенхэму» победить «Ньюкасл»
  • 16:51
    • «Сельта» на выезде была сильнее «Алавеса»
  • 16:04
    • «Саутгемптон» победил «Бернли», проигрывая 0:2
    Все новости спорта

    Автогол принес «Штутгарту» победу над «Вердером»

    «Штутгарт» — «Вердер»: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Вердер Штутгарт Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Бременский «Вердер» потерпел гостевое поражение от «Штутгарта» (0:1)в матче 27-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный мяч на 81-й минуте отправил в ворота своей команды шведский защитник гостей Людвиг Аугустинсон.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Вердер 1:0
    Гол: 1:0 Людвиг Аугустинсон (автогол) (81') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Константинос Мавропанос, Ватару Эндо, Филипп Фёрстер (Даниэль Дидави, 78'), Борна Соса, Матео Климович (Дарко Чурлинов, 78'), Тангуй Кулибали (Паскаль Штенцель, 89'), Гонсало Кастро (Атакан Каразор, 86'), Саша Калайджич Вердер: Иржи Павленка, Омер Топрак, Марко Фридль, Кристиан Гросс (Eren Dinkci, 84'), Людвиг Аугустинсон, Kevin Moehwald (Патрик Эррас, 89'), Романо Шмид (Юя Осако, 73'), Теодор Гебре Селасси, Максимилиан Эггештайн, Милот Рашица, Niclas Fuellkrug (Дейви Зельке, 73') Предупреждения: Kevin Moehwald (12'), Филипп Фёрстер (16'), Максимилиан Эггештайн (52')

    «Штутгарт» за 27 матчей набрал 39 очков и с этим показателем занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вердер», в активе которого 30 очков после 27 туров, находится на 13-й позиции.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжится ли серия крупных побед «Спартака» матчем с «Ростовом»?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Брайтон» шокирует «МЮ» даже на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • Приблизится ли «Тоттенхэм» к топ-4 в АПЛ?
  • «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фенербахче — Денизлиспор
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рединг — Дерби
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры