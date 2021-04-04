«Штутгарт» — «Вердер»: счет матча 1:0, обзор голов

Бременскийпотерпел гостевое поражение от(0:1)в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Единственный мяч на 81-й минуте отправил в ворота своей команды шведский защитник гостей Людвиг Аугустинсон.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Вердер 1:0 Гол: 1:0 Людвиг Аугустинсон (автогол) (81') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Константинос Мавропанос, Ватару Эндо, Филипп Фёрстер (Даниэль Дидави, 78'), Борна Соса, Матео Климович (Дарко Чурлинов, 78'), Тангуй Кулибали (Паскаль Штенцель, 89'), Гонсало Кастро (Атакан Каразор, 86'), Саша Калайджич Вердер: Иржи Павленка, Омер Топрак, Марко Фридль, Кристиан Гросс (Eren Dinkci, 84'), Людвиг Аугустинсон, Kevin Moehwald (Патрик Эррас, 89'), Романо Шмид (Юя Осако, 73'), Теодор Гебре Селасси, Максимилиан Эггештайн, Милот Рашица, Niclas Fuellkrug (Дейви Зельке, 73') Предупреждения: Kevin Moehwald (12'), Филипп Фёрстер (16'), Максимилиан Эггештайн (52')

«Штутгарт» за 27 матчей набрал 39 очков и с этим показателем занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вердер», в активе которого 30 очков после 27 туров, находится на 13-й позиции.