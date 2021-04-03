Биджиев ждал от своих игроков более активных действий в атаке

Главный тренер «Ротора»рассказал о причинах поражения от «Локомотива» (0:2) в 24-м туре чемпионата России.

«Изначально мы действовали строго и организованно в обороне, но в матчах такого уровня очень многое определяют эпизоды, и в каждом эпизоде надо дорабатывать до конца. Если где-то не успели доработать, то последствия достаточно серьезные.

Второй тайм начали по-другому, перестроились и активно действовали впереди. Мне кажется, надо было еще активнее быть в фазе завершения атак, когда были моменты. Надо было наносить удары, а не разыгрывать мяч в штрафной. По самоотдаче, по заряженности на игру и желанию претензий к игрокам нет, они выложились на поле полностью.

После перерыва начали прессинговать более активно и агрессивно на половине поля "Локомотива". До перерыва садились ниже, выстраивались в две линии и больше работали в обороне. У нас Песегов вышел нормально, Муллин имел два момента, Арабидзе был активен. Замены удались», — приводит слова Биджиева «Р-Спорт».