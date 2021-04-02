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    Гаджиев: У нас футболисты не знают, как открыться и принять мяч, но играют в РПЛ

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    Бывший тренер ряда клубов РПЛ Гаджи Гаджиев высказался о проблемах системы подготовки молодых футболистов в России.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Нужно признать, что мы не успеваем за темпами развития игры и отстаем в них не только от ведущих футбольных стран.

    Это видно и по результатам выступлений наших клубов, и по выступлениям сборных различных возрастов уже на протяжении десятка лет.

    И сегодня наша лучшая молодежь не выглядела конкурентоспособно с ровесниками из Франции и Дании. Некоторым экспертам казалось, что у нас отличная команда.

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    • А ведь реально в списки, допустим, 500 лучших в Европе попадет "полтора" игрока из России. Разве нет? Это же не потому, что у нас нет реально талантливых ребят. Верно?

    Это потому, что акценты в развитии игры расставлены неправильно. Наши приоритеты не связаны с совершенствованием всей системы подготовки резерва, повышением требований к качеству подготовки, главная задача которой — воспитание индивидуально сильных ребят.

    Это зачастую подменяется совершенствованием различных способов, вариантов игры.

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    • Когда мы обсуждаем причины провала наших клубов, то говорим о чем угодно, но не о действительных причинах.

    Говорим о том, кто какую позицию занял, вот если бы ударил левой, а не правой, замена не та, да и выбор тактики… Но причина-то не в этом.

    Всё о футболе России

    Это следствие того, что не выстроена, не работает вся система подготовки. У нас масса ребят, получивших футбольное образование в школах, не знает основ. Как открыться и как закрыть игрока, как принять мяч и как лучше его отдать, и тем не менее играет в РПЛ.

    Индивидуальное мастерство нужно тренировать в гораздо больших объемах и повысить требования к подготовке детских тренеров. Нужно помогать футболистам развиваться, а иначе можно считать, что у нас бесталанная молодежь. Но это ведь не так.

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    • Поэтому чем больше школ в регионах, тем лучше. В элитные школы они должны приходить, уже умея писать, считать, будучи относительно развитыми и интеллектуально, и физически.

    Эти мысли основываются на многолетнем опыте работы: не один десяток игроков приходил в команды, которые я тренировал, с низким начальным, базовым уровнем готовности. Такого точно быть не должно», — сказал Гаджиев Sport24.

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