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    Вендел: Я адаптировался к России гораздо лучше, чем прежде

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    Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал об адаптации в российском клубе.

    Вендел
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    Вендел

    «Ответ критикам я даю на поле. На то, чтобы адаптироваться, всегда требуется время. Причем речь идет как о тактической, так и о физической стороне.

    Сейчас я адаптировался гораздо лучше, это мой лучший период в России. Я уже привык к клубу, партнерам, лучше понимаю их роли на поле.

    На сборе в Дубае было очень важно поработать над тактикой. Чувствую, что разными способами готов помочь команде.

    Дуглас Сантос и Малком здорово помогли мне с адаптацией, между нами зародились дружеские отношения.

    На поле и во время тренировок мяч — универсальный язык общения», — заявил Вендел Globo Esporte.

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