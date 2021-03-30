Вендел: Я адаптировался к России гораздо лучше, чем прежде

«Ответ критикам я даю на поле. На то, чтобы адаптироваться, всегда требуется время. Причем речь идет как о тактической, так и о физической стороне.
Сейчас я адаптировался гораздо лучше, это мой лучший период в России. Я уже привык к клубу, партнерам, лучше понимаю их роли на поле.
На сборе в Дубае было очень важно поработать над тактикой. Чувствую, что разными способами готов помочь команде.
Дуглас Сантос и Малком здорово помогли мне с адаптацией, между нами зародились дружеские отношения.
На поле и во время тренировок мяч — универсальный язык общения», — заявил Вендел Globo Esporte.