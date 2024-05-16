ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Локомотив» — «Факел». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Факел»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Факел
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов«"Зенит" превратился в клуб, который портит наш футбол». Николай Наумов — о деградации игроков Семака, финише сезона РПЛ и системе «Локо» Дания обыграла Великобританию со счетом 4:3Британцы пошумели в матче с Данией, Германия разбила Казахстан, Чехия и США забрали по 3 очка Рифат Жемалетдинов«Локомотив» — «Факел». Онлайн
    Все новости спорта
    Рифат Жемалетдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рифат Жемалетдинов
    Московский «Локомотив» дома сыграет с «Факелом» в рамках 29-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 16:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Локомотив»

    «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 28-ми матчах. На счету «железнодорожников» 12 побед, 11 ничьих и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 47:37.

    В крайнем туре «Локомотив» не испытал особых проблем с «Оренбургом» в гостях (2:0). Голами в составе московской команды отметились Батраков и Сильянов.

    Эта победа стала для подопечных Михаила Галактионова третьей в четырех последних матчах. Ранее «железнодорожники» обыграли «Ростов» (1:0) и «Пари НН» (3:2). Также на этом отрезке было поражение от московского «Спартака» (2:3).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Факел»

    «Факел» находится в зоне стыковых матчей, расположившись на 14-й строчке после 28-ми туров. На счету воронежской команды 29 очков: 6 побед, 11 ничьих и 11 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 20:29.

    После назначения Игоря Черевченко на пост главного тренера «Факела» сыграли 3 матча. Все из них завершились для воронежцев вничью.

    В крайнем туре «Факел» сыграл в безголевую ничью с «Уралом», с таким же результатом завершилась игра с «Сочи» тремя турами ранее. Между ними также был матч с «Зенитом», в котором воронежцам удалось заработать одно очко благодаря голу Маркова с пенальти на 101-й минуте (1:1).

    Личные встречи

    В матче первого круга «Локомотив» разгромил соперника на выезде со счетом 4:1. Всего в 7-ми очных встречах на счету московской команды 4 победы, «Факел» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Факел» с коэффициентом 2.25.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Усик — Фьюри
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Валенсия — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры