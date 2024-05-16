Московский «Локомотив» дома сыграет с «Факелом» в рамках 29-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 16:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Локомотив»

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 28-ми матчах. На счету «железнодорожников» 12 побед, 11 ничьих и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 47:37.

В крайнем туре «Локомотив» не испытал особых проблем с «Оренбургом» в гостях (2:0). Голами в составе московской команды отметились Батраков и Сильянов.

Эта победа стала для подопечных Михаила Галактионова третьей в четырех последних матчах. Ранее «железнодорожники» обыграли «Ростов» (1:0) и «Пари НН» (3:2). Также на этом отрезке было поражение от московского «Спартака» (2:3).

«Факел»

«Факел» находится в зоне стыковых матчей, расположившись на 14-й строчке после 28-ми туров. На счету воронежской команды 29 очков: 6 побед, 11 ничьих и 11 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 20:29.

После назначения Игоря Черевченко на пост главного тренера «Факела» сыграли 3 матча. Все из них завершились для воронежцев вничью.

В крайнем туре «Факел» сыграл в безголевую ничью с «Уралом», с таким же результатом завершилась игра с «Сочи» тремя турами ранее. Между ними также был матч с «Зенитом», в котором воронежцам удалось заработать одно очко благодаря голу Маркова с пенальти на 101-й минуте (1:1).

Личные встречи

В матче первого круга «Локомотив» разгромил соперника на выезде со счетом 4:1. Всего в 7-ми очных встречах на счету московской команды 4 победы, «Факел» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Факел» с коэффициентом 2.25.