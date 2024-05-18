«Енисей» — «Черноморец»: счет матча 0:2 (0:2), обзор голов

В матче 33-го тура Первой лиги по футболу новороссийскийна своем поле потерпел поражение от красноярскогосо счетом 0:2.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Херман Ферейра Фото: фк-енисей.рф

Оба мяча были забиты в первом тайме. Сначала на 27-й минуте отличился аргентинский защитник Херман Ферейра, а затем на 43-й минуте преимущество увеличил другой игрок обороны Валерий Кичин.

Футбол. Россия. ФНЛ Черноморец — Енисей 0:2 Голы: 0:1 Херман Феррейра (27'), 0:2 Валерий Кичин (пенальти) (43') Черноморец: Арсен Адамов, Олег Красильниченко, Артём Воропаев, Иван Енин, Даниил Фомин, Мераби Уридия, Frolkin D., Chichinadze A., Melnikov N., Popovich A., Rodionov I. Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Херман Феррейра, Валерий Кичин, Александр Масловский, Виталий Стежко, Егор Иванов, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Андрей Окладников, Saaduev S. Предупреждения: Rodionov I. (4'), Melnikov N. (48'), Garaev V. (50')

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После этой победы «Енисей» занимает шестое место с 48 очками, «Черноморец» идет с 35 очками на 14-й позиции.