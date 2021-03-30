Галактионов назвал игроков, способных заменить Маслова в матче с Данией

Главный тренер молодежной сборной Россиирассказал, кто заменит защитникав заключительном матче группового этапа чемпионата Европы (U-21) с командой Дании.

Встреча сборной России с датчанами пройдет в венгерском городе Сомбатхей в среду, 31 марта. Маслов не сыграет в этой встрече из-за перебора желтых карточек, он ранее покинул расположение российской сборной.

«Решение по составу будет принято завтра. В этой позиции рассматриваются два игрока — Артем Голубев и Никита Калугин. Окончательного решения нет.

Сейчас не надо гадать, ставить акценты, это не совсем корректно. Костяк команды в матче с датчанами сохранится, но некоторые позиции в нем могут поменяться.

С точки зрения тактической схемы, мы вообще достаточно гибки. Тот же (Арсен) Захарян играет в определенных ситуациях то атакующего полузащитника, то второго нападающего.

Мы не намерены отходить от своего плана, от того, как мы проводим этот турнир. Но есть определенное давление, что нам надо обязательно забивать, поэтому надо сыграть агрессивно в атаке», — цитирует тренера «Р-Спорт».

Для того, чтобы обеспечить себе выход в четвертьфинал турнира, сборной России необходимо обыгрывать команду Дании с разницей как минимум в два мяча.