ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин КучаевТрансферный дайджест. 23-29 марта
  • 18:47
    • Левандовски пропустит оба матча с «Пари Сен-Жермен»
  • 18:23
    • Чалов включен в список самых талантливых игроков молодежного Евро-2021
  • 17:10
    • УЕФА планирует утвердить изменения в формате Лиги чемпионов в апреле
  • 15:35
    • Названо место проведения матчей ЛЧ между «Порту» и «Челси»
  • 15:21
    • «Спартак» начал обсуждение нового контракта с капитаном команды
    Все новости спорта

    Галактионов назвал игроков, способных заменить Маслова в матче с Данией

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2021 U21 Сборная Дании
    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, кто заменит защитника Павла Маслова в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы (U-21) с командой Дании.

    Михаил Галактионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов

    Встреча сборной России с датчанами пройдет в венгерском городе Сомбатхей в среду, 31 марта. Маслов не сыграет в этой встрече из-за перебора желтых карточек, он ранее покинул расположение российской сборной.

    «Решение по составу будет принято завтра. В этой позиции рассматриваются два игрока — Артем Голубев и Никита Калугин. Окончательного решения нет.

    Сейчас не надо гадать, ставить акценты, это не совсем корректно. Костяк команды в матче с датчанами сохранится, но некоторые позиции в нем могут поменяться.

    С точки зрения тактической схемы, мы вообще достаточно гибки. Тот же (Арсен) Захарян играет в определенных ситуациях то атакующего полузащитника, то второго нападающего.

    Мы не намерены отходить от своего плана, от того, как мы проводим этот турнир. Но есть определенное давление, что нам надо обязательно забивать, поэтому надо сыграть агрессивно в атаке», — цитирует тренера «Р-Спорт».

    Для того, чтобы обеспечить себе выход в четвертьфинал турнира, сборной России необходимо обыгрывать команду Дании с разницей как минимум в два мяча.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России выиграет третий матч кряду?
  • Словакия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Одержит ли Хорватия вторую победу в отборе ЧМ-2022?
  • Хорватия — Мальта. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Какой будет злость Португалии в матче с Люксембургом?
  • Люксембург — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.66
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словакия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хорватия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Люксембург — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Дания U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Чилич — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Исландия U21 — Франция U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Швейцария U21 — Португалия U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры