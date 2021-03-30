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    Дивеев надеется на быстрый гол в матче с Данией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Дании Евро-2021 U21
    Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев высказался о предстоящем матче группового этапа Евро-2021 против Дании.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Поражение от Франции перенесли нормально. Было обидное поражение. Результат не удовлетворил. Игру забыли. Сейчас будем разбирать Данию. Надо забивать быстрый гол и строить игру дальше.

    Надо настраиваться на все игры. На Исландию, на Францию. С Данией — игра на выход. Настрой будет боевым. Перегореть — не перегореть — каждый сам будет готовиться.

    Что знаю о Дании? Пока знаю только результат. Будет тактическое занятие, узнаем, какие у них нападающие. Будем готовиться. У них два нападающих ростом 1,80. Быстрые, техничные. Один левоногий, другой бьет с обеих ног.

    У Маслова перебор желтых карточек. Есть игроки, которые могут его заменить. В сборной нет такого игрока, который будет играть всегда. Тренировались с тем же Голубевым, Калугиным. Думаю, все будет нормально», — приводит слова Дивеева «Спорт-Экспресс».

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