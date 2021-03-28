Россия U21 — Франция U21: счет матча 0:2, обзор голов

потерпела поражение от(0:2) в матче 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы в группе С.

На 15-й минуте в ворота россиян был назначен пенальти. Трюффер левым краем вошёл в российскую штрафную, где наткнулся на ногу Маслова.

Одсонн Эдуард уверенным ударом с 11-метровой отметки развёл вратаря и мяч по разным углам.

На 23-й минуте в ворота сборной России был назначен второй пенальти — мяч попал в руку Маслова после удара Гуири.

Нанитамо Иконе исполнил издевательски красивую паненку — мяч по центру залетел в ворота.

Футбол. U21 Евро-2021. Группа C Россия U21 — Франция U21 0:2 Голы: 0:1 Одсонн Эдуард (пенальти) (15'), 0:2 Жонатан Иконе (пенальти) (24') Россия U21: Александр Максименко, Наяир Тикнизян, Игорь Дивеев, Роман Евгеньев, Павел Маслов, Иван Обляков (Наиль Умяров, 61'), Денис Макаров (Konstantin Tyukavin, 77'), Данил Глебов (Даниил Куликов, 77'), Arsen Zakharyan (Вячеслав Грулёв, 46'), Фёдор Чалов, Даниил Лесовой (Александр Ломовицкий, 46') Франция U21: Альбан Лафон, Ибраима Конате, Адриен Трюффер (Фет Мауасса, 76'), Жюль Кунде, Колин Дагба, Амин Гуири (Эдуардо Камавинжа, 70'), Орельен Чуаэми, Ромен Февр (Алексис Клод, 70'), Бубакари Сумаре (Маттео Гюэндузи, 83'), Жонатан Иконе, Одсонн Эдуард (Рандаль Коло Муани, 77') Предупреждения: Павел Маслов (23'), Рандаль Коло Муани (90')

Благодаря этой победе Франция поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. Россия с таким же количеством очков располагается на 3-й строчке.

Следующий матч команда Михаила Галактионова проведет с лидерами квартета Данией (6 очков) 31 марта. Коллектив Сильвена Риполля в этот день сыграет с Исландией (0 очков).