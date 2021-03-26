Италия при Манчини не проигрывает 23 матча подряд

Сборнаяобыграла(2:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

Таким образом, команда Роберто Манчини не уступает 23 матча подряд — 18 побед и пять ничьих.

Последний раз сборная Италии под руководством Манчини проиграла в матче с Португалией (0:1) в Лиге наций 10 сентября 2018 года.

Это лучшая серия сборной Италии с июля 2006 года. Тогда она под руководством Марчелло Липпи не проигрывала 25 матчей кряду.

Вдобавок Манчини в настоящее время имеет лучший процент побед среди всех итальянских тренеров с 1948 года после Витторио Поццо.