Президент «Лацио» дисквалифицирован на семь месяцев за нарушение антиковидного протокола

Клаудио Лотито Фото: globallookpress.com
В ходе расследования были установлены факты нарушений со стороны Лотито и медицинской бригады.
Клуб скрыл информацию о положительных результатах тестов на коронавирус и не изолировал заболевших игроков, позволив тренироваться в общей группе.
Как сообщает ANSA, функционер отстранен на семь месяцев, а врачи клуба Фабио Родиа и Иво Пульчини — на 12 месяцев.
Сам клуб оштрафован на 150 тысяч евро, но избежал снятия очков.
«Лацио» на своем официальном сайте объявил, что будет обжаловать это решение.