Президент «Лацио» дисквалифицирован на семь месяцев за нарушение антиковидного протокола

Президент «Лацио»дисквалифицирован за нарушение коронавирусного протокола.

В ходе расследования были установлены факты нарушений со стороны Лотито и медицинской бригады.

Клуб скрыл информацию о положительных результатах тестов на коронавирус и не изолировал заболевших игроков, позволив тренироваться в общей группе.

Как сообщает ANSA, функционер отстранен на семь месяцев, а врачи клуба Фабио Родиа и Иво Пульчини — на 12 месяцев.

Сам клуб оштрафован на 150 тысяч евро, но избежал снятия очков.

«Лацио» на своем официальном сайте объявил, что будет обжаловать это решение.