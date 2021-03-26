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    Президент «Лацио» дисквалифицирован на семь месяцев за нарушение антиковидного протокола

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    Президент «Лацио» Клаудио Лотито дисквалифицирован за нарушение коронавирусного протокола.

    Клаудио Лотито
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    Клаудио Лотито

    В ходе расследования были установлены факты нарушений со стороны Лотито и медицинской бригады.

    Клуб скрыл информацию о положительных результатах тестов на коронавирус и не изолировал заболевших игроков, позволив тренироваться в общей группе.

    Как сообщает ANSA, функционер отстранен на семь месяцев, а врачи клуба Фабио Родиа и Иво Пульчини — на 12 месяцев.

    Сам клуб оштрафован на 150 тысяч евро, но избежал снятия очков.

    «Лацио» на своем официальном сайте объявил, что будет обжаловать это решение.

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